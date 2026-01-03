Zohran Mamdani rompe il protocollo e sceglie i mezzi pubblici nel suo primo giorno da sindaco di New York – Il video

Zohran Mamdani ha scelto di utilizzare i mezzi pubblici nel suo primo giorno come sindaco di New York, rompendo con le consuete formalità. L’evento si è svolto tra la presenza dei cittadini e l’attenzione dei media, senza l’uso di auto ufficiali. Questa scelta rappresenta un gesto simbolico e concreto, volto a promuovere un approccio più semplice e vicino alle esigenze della città.

Il primo giorno di Zohran Mamdani alla guida di New York è iniziato tra i sorrisi dei cittadini e il rumore dei giornalisti, ma senza la tradizionale passerella delle auto blu. La scena ricorda da vicino il primo giorno di Roberto Fico come presidente della Camera, anche se allora non ci fu un secondo giorno simile. Come Mamdani, anche Fico aveva rifiutato l’intervento della scorta e si era recato al lavoro coi mezzi pubblici, con gli agenti costretti a spiegargli che la scelta avrebbe creato problemi. Mamdani, però, ha insistito sul gesto simbolico. Salito sui mezzi pubblici con la sua valigetta, ha stretto mani, scambiato sorrisi e affrontato la città insieme ai cittadini, tra foto e video ripresi dai giornalisti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Israele accusa Mamdani di antisemitismo nel suo primo giorno da sindaco di New York Leggi anche: Zohran Mamdani (Primo sindaco musulmano eletto a New York): Il futuro è nelle nostre mani – Il video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Zohran Mamdani rompe il protocollo e sceglie i mezzi pubblici nel suo primo giorno da sindaco di New York – Il video - La scena ricorda da vicino il primo giorno di Roberto Fico come presidente della Camera, anche se allora non ci fu un secondo giorno simile ... open.online

Effetto Mamdani. I dem a pezzi cercano l'anti Trump: non sarà lui, ma ha saputo imporre uno stile - Se è per questo, a Zohran Mamdani lo impedisce la Costituzione, in quanto americano naturalizzato. huffingtonpost.it

L'altra America di Mamdani. Meticcio, musulmano, socialista: ma il candidato per Ny non risolve il dilemma dem - Fino a pochi mesi fa, Zohran Mamdani era una figura poco conosciuta al di fuori del Queens, il distretto più multietnico di New York City. huffingtonpost.it

Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York: giuramento sul Corano Link nei commenti - facebook.com facebook

Il primo gennaio Zohran Mamdani si è insediato come nuovo sindaco di New York, in una cerimonia condotta da Bernie Sanders. Ecco una parte del discorso: “Miei concittadini newyorkesi: oggi inizia una nuova era ma non sono solo. Sono qui insieme a innu x.com

