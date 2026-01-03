Zinzi Lega | Morniroli in conflitto d’interesse si faccia chiarezza
Zinzi, membro della Lega, solleva dubbi sulla posizione di Andrea Morniroli, neo assessore regionale alla Scuola e alle Politiche Sociali. Secondo quanto riportato, Morniroli si sarebbe dimesso dal consiglio di amministrazione di una nota cooperativa sociale per evitare conflitti di interesse. La questione richiede chiarezza per comprendere appieno le implicazioni e garantire trasparenza nelle decisioni pubbliche.
Tempo di lettura: 2 minuti “Leggiamo dai giornali di oggi che il neo assessore regionale alla Scuola e alle Politiche Sociali, Andrea Morniroli, per evitare conflitti d’interesse, si è dimesso dal Consiglio di amministrazione di una delle più importanti cooperative sociali di Napoli e della Campania. Tuttavia, apprendiamo che la carica di presidente di questa società cooperativa, che riceve anche finanziamenti regionali, continuerà a essere ricoperta da sua moglie. Ma stiamo scherzando? Se fosse confermata questa notizia, sarebbe una grande presa in giro a danno di tutti i cittadini campani”. Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
