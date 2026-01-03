Zhou-Ferrari è addio Caccia al quarto uomo

Zhou-Ferrari, un capitolo si chiude. La scuderia ha annunciato che Guanyu Zhou non farà più parte del suo team nella prossima stagione, ringraziandolo per il contributo e augurandogli il meglio per il futuro. La decisione segna un cambio nel progetto del Cavallino, che prosegue con nuovi obiettivi e strategie per le prossime competizioni.

La Ferrari lo congeda con un "Grazie mille". Poi informa i tifosi che Guanyu Zhou non farà parte del progetto del Cavallino nella prossima stagione: "Gli auguriamo il meglio". Il pilota cinese lascia dunque il ruolo di terzo pilota di Maranello. Un ruolo da ’riserva’ ricoperto assieme all’italiano della Ferrari Hypercar, Antonio Giovinazzi. Quest’ultimo rimasto ora, campione del mondo Wec, è impegnato a tempo pieno nell’endurance. Ci sarà quindi bisogno di un sostituto per Zhou: a partire dall’idea romantica di vedere in rosso nuovamente il fratellino di Charles Leclerc, Arthur o qualche altro ragazzo dell’Academy come Oliver Bearman della Haas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Zhou-Ferrari, è addio. Caccia al quarto uomo Leggi anche: E tre: arrestato un terzo sospetto della rapina al Louvre. Caccia serrata al quarto uomo, ma il bottino resta introvabile Leggi anche: F1, Zhou Guanyu lascia Maranello e non sarà più il terzo pilota della Ferrari nel 2026 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Zhou-Ferrari, è addio. Caccia al quarto uomo - Poi informa i tifosi che Guanyu Zhou non farà parte del progetto del Cavallino nella prossima stagione: "Gli auguriamo il meglio". sport.quotidiano.net

F1, Zhou Guanyu lascia Maranello e non sarà più il terzo pilota della Ferrari nel 2026 - Si interrompe dopo una sola stagione il rapporto tra Zhou Guanyu e la Ferrari, che ha ufficializzato oggi l'addio al pilota cinese con un post sui social. oasport.it

La Ferrari saluta Zhou: nel 2026 oltre a Giovanizzi sarà riserva uno tra Leclerc jr., Camara, Bearman e Beganovic - Arthur, fratello minore di Charles, in lizza per il posto di terzo pilota lasciato vacante da Zhou, che nel 2026 non sarà più nel team di Maranello ... sport.virgilio.it

Grateful for Zhou Guanyu’s commitment and contribution as Ferrari Reserve Driver this season! Wishing him all the best ahead - facebook.com facebook

F1, Zhou Guanyu lascia Maranello e non sarà più il terzo pilota della Ferrari nel 2026 - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.