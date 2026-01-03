Zelensky rimpiazza Yermak Il nuovo braccio destro è uno 007

Volodymyr Zelensky ha nominato il generale Kyrylo Budanov come nuovo capo di gabinetto, sostituendo Andriy Yermak. L'ex responsabile dell'intelligence militare assumerà questo ruolo strategico nel governo ucraino. La nomina segna un cambiamento nella struttura di leadership, con Budanov che porta con sé un background militare e di intelligence. La sua presenza rafforza l’attenzione sulla sicurezza e sulla strategia di difesa dell’Ucraina.

Volodymyr Zelensky ha scelto l’ex capo dell’intelligence militare come nuovo braccio destro. Sarà il generale Kyrylo Budanov a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto. "L’Ucraina ha bisogno di concentrarsi maggiormente sulle questioni di sicurezza" e "sul percorso diplomatico", è stata la spiegazione data da Zelensky alla sua decisione. Quello di capo dell’amministrazione presidenziale è un ruolo di grande influenza politica. Non per niente fino a poco più di un mese fa era ricoperto da Andriy Yermak, vicinissimo al presidente, costretto alle dimissioni in seguito al coinvolgimento nello scandalo corruzione che ha travolto alcune figure di spicco a Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

