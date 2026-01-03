Zelensky incontra i consiglieri per la sicurezza europei | Non siamo soli Se Mosca blocca la diplomazia continueremo a difenderci

Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato i consiglieri europei per la sicurezza, sottolineando che l’Ucraina non è sola e che continuerà a difendersi qualora Mosca ostacoli i negoziati di pace. In un contesto di speranze e tensioni, Zelensky ha evidenziato la volontà di esplorare nuove vie per risolvere il conflitto, mantenendo alta la determinazione di fronte a eventuali blocchi diplomatici.

Spiragli di pace ma anche la volontà di non mollare se Mosca continuerà con il suo muro. Volodymyr Zelensky parla di una “nuova possibilità di porre a questa guerra”. Lo ha detto dopo l’incontro a Kiev con i consiglieri per la sicurezza nazionale degli Stati membri dei “volenterosi”. Via social ha reso noto la “nuova ondata” e ha ringraziato i partner europei. “Sul cammino diplomatico non siamo soli”. Zelensky incontra i consiglieri per la sicurezza dei volenterosi: non siamo soli. L’incontro si è sviluppato in “tre panel che hanno coinvolto la squadra negoziale dell’Ucraina e 18 partecipanti provenienti da vari Paesi e istituzioni”, scrive il leader ucraino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

