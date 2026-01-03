Alla vigilia della partita contro il Napoli, in programma domani alle 12:30, Mattia Zaccagni ha commentato la sfida ai microfoni del canale YouTube della Lazio. Ha riconosciuto la forza del Napoli, definendola la squadra più forte del campionato, e ha sottolineato l’importanza di affrontare l’incontro con concentrazione e determinazione. Un momento di riflessione prima di un impegno difficile, ma fondamentale per la stagione.

Alla vigilia della sfida di domani alle 12:30 contro il Napoli, Mattia Zaccagni ha parlato al canale YouTube della Lazio, presentando il match. Le parole di Zaccagni. Cosa deve rappresentare il 2026 per la Lazio? «Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che sarà difficile contro una delle squadre più forti del campionato, se non la più forte. Noi siamo pronti e ce la metteremo tutta». Che partita ti aspetti e chi temi di più? «Il Napoli ha individualità importanti e gioca un buon calcio. Il calciatore che mi salta più all’occhio è sicuramente Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Zaccagni: «Napoli? Sarà difficile, è la squadra più forte del campionato»

