yuasa battery cisterna scontro diretto un match da non sbagliare

Domenica alle 18, al PalaSavelli, la Yuasa Battery Grottazzolina si prepara ad affrontare Cisterna in un incontro di particolare importanza per la stagione. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con punti in palio fondamentali per la classifica. Un match da seguire con attenzione, in un appuntamento che potrebbe influenzare significativamente il percorso delle rispettive squadre.

Domenica arriva il momento chiave della stagione della Yuasa Battery Grottazzolina che al PalaSavelli, alle ore 18, affronterà Cisterna in uno scontro diretto dal peso specifico e di classifica altissimo. Yuasa con due soli punti in classifica ma Cisterna è penultima con 6 punti all’attivo, vincere (senza tie-break) vorrebbe dire essere ad una sola lunghezza da quel penultimo posto che vale la permanenza in Superlega, con una classifica apertamente spaccata in due. Il verdetto arriverà solo all’ultima giornata in programma il 25 febbraio prossimo: poco meno di due mesi per giocarsi tutto dunque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

