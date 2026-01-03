Nel governatorato di Hadramout, nello Yemen, sono stati segnalati recenti raid aerei condotti dall'aviazione saudita. Gli attacchi hanno coinvolto diverse aree del territorio, provocando incendi e danni a veicoli e infrastrutture locali. La notizia, diffusa dal canale televisivo AIC, associato ai separatisti del Consiglio di transizione meridionale, evidenzia la persistente instabilità nella regione.

Aerei da guerra sauditi hanno effettuato una serie di attacchi nel governatorato orientale di Hadramout, nello Yemen, ha riferito il canale televisivo AIC, collegato ai separatisti del Consiglio di transizione meridionale (STC). Diverse auto sono state viste in fiamme nella città di al-Qatan venerdì sera in un filmato diffuso dall’AIC. I presunti attacchi avvengono quando il governatore di Hadramout Salem Al-Khanbashi ha annunciato l’inizio di un’operazione per trasferire i campi militari controllati dall’STC alle forze governative. Le tensioni tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono aumentate dopo che il mese scorso la STC si è trasferita nei governatorati yemeniti di Hadramout e Mahra e ha conquistato una regione ricca di petrolio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Yemen, raid sauditi a Hadramout: veicoli in fiamme

