Yemen | A Saudita ' fazioni partecipino a colloqui a Riad'

Il ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha invitato le fazioni meridionali dello Yemen a partecipare a colloqui a Riad, nel tentativo di favorire il dialogo e la stabilità nella regione. Questa richiesta si inserisce nel contesto di recenti tensioni tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che hanno coinvolto anche le dinamiche nel sud dello Yemen. La convocazione mira a trovare soluzioni pacifiche e a promuovere la cooperazione tra le parti coinvolte.

Riad, 3 gen. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha chiesto alle fazioni meridionali dello Yemen di partecipare ai colloqui a Riad, dopo che una svolta drammatica degli eventi nel sud ha portato l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a uno scontro senza precedenti. Entrambe le potenze del Golfo sono intervenute a favore del governo dello Yemen, riconosciuto a livello internazionale, nella lunga guerra civile del Paese, ma una frattura dell'alleanza le ha viste sostenere diversi gruppi rivali sul campo.

Yemen: l’Arabia Saudita attacca i separatisti del sud sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti. Abu Dhabi annuncia il ritiro delle sue truppe - Lo Yemen determina una nuova crisi nella penisola arabica, alta tensione tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU). in20righe.it

Yemen. Aviazione saudita ha condotto (come previsto) raid su posizioni secessionisti STC (molto esposti, con poche difese). Governativi hanno riconquistato una base. x.com

La rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si acuisce tra Yemen, Sudan e Corno d’Africa, preoccupando Washington e complicando la strategia Usa in Medio Oriente - facebook.com facebook

