Xbox il 2025 è stato l’anno peggiore di sempre in UK | le vendite sono crollate del 39 percento

Nel 2025, le vendite di Xbox nel Regno Unito hanno subito un calo significativo, diminuendo del 39%. I dati di The Game Business evidenziano un anno difficile per la console di Microsoft, che ha raggiunto i livelli più bassi di sempre. Questa flessione rappresenta una sfida importante per il settore dei giochi e per la posizione di Xbox nel mercato britannico.

Il 2025 si è rivelato un anno particolarmente difficile per Xbox, soprattutto nel Regno Unito. Secondo i dati condivisi da Christopher Dring di The Game Business, le vendite delle console Microsoft hanno registrato un calo drastico, segnando un nuovo minimo storico. Il dato non rappresenta un episodio isolato, ma l'ennesimo segnale di una fase complessa per l'hardware Xbox ed il risultato finale è netto: il peggior anno mai registrato per il marchio nel mercato britannico. Un campanello d'allarme che solleva interrogativi sul futuro della piattaforma. Nel dettaglio, le vendite di console Xbox in UK sono diminuite del 39% nel corso del 2025, un dato che rende questo periodo "comodamente il peggiore di sempre" per il brand nel Paese.

