Tommaso Ciampa si avvia a lasciare la WWE al termine del suo attuale contratto, optando per non rinnovarlo. La sua decisione lo renderà free agent nel 2026, aprendo nuove possibilità nel panorama del wrestling professionistico.

Tommaso Ciampa dovrebbe lasciare la WWE alla scadenza del suo attuale contratto, scegliendo di non firmare un rinnovo e rendendosi di fatto free agent nel 2026.? Ciampa verso l’uscita da SmackDown. Secondo quanto riportato da BodySlam, Tommaso Ciampa è stato tenuto fuori dagli ultimi show mentre il suo accordo con la WWE si avvicina alla scadenza.? Il due volte campione di NXT avrebbe informato la compagnia di voler “portare a termine il tempo residuo con il contratto attuale senza rinnovo”, lasciando aperti tutti gli scenari: pausa dal wrestling o approdo in un’altra promotion.? Nessun rinnovo in vista. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Zonawrestling.net - WWE: Tommaso Ciampa verso l'addio

