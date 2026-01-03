WWE | Giulia inizia l’anno tornando campionessa degli Stati Uniti sconfitta Chelsea Green a SmackDown

Giulia ha iniziato l’anno riconquistando il titolo degli Stati Uniti nella WWE, sconfiggendo Chelsea Green a SmackDown. Dopo aver perso la cintura, si è concentrata sulla sua riacquisizione, e con questa vittoria ha dimostrato di aver raggiunto il suo obiettivo. Questo risultato segna un importante passo nella sua carriera e testimonia la sua determinazione nel tornare al vertice.

Sin da quando ha perso il titolo degli Stati Uniti contro Chelsea Green, Giulia si è data un solo obiettivo: riprendersi la sua cintura nel più breve tempo possibile e si può dire, dopo stanotte, che è stata di parola. Dopo settimane di caccia l’italo-giapponese è riuscita ad avere il suo rematch e nonostante fino all’ultimo Chelsea Green abbia provato a rimandarlo, causa il freddo polare di Buffalo, questa notte le due si sono affrontate con il titolo in palio. Two times. Come sempre al fianco della campionessa la sua guardia del corpo Alba Fyre, mentre Giulia è stata accompagnata da Kiana James. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Giulia inizia l’anno tornando campionessa degli Stati Uniti, sconfitta Chelsea Green a SmackDown Leggi anche: WWE: Chelsea Green punta al doppio titolo nella prossima puntata di Smackdown Leggi anche: WWE: Giulia esplode sui social dopo la perdita del titolo Women’s U.S. contro Chelsea Green Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inizia il Nuovo Anno con una visita speciale al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Il 1° Gennaio apertura straordinaria dalle 15.30 alle 18.30, ultimo ingresso ore 17.30. Ingresso con biglietto ordinario, salvo riduzioni e gratuità per legge. Venite a sc - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.