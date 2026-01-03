Wonder Man | Il nuovo trailer ci porta nella Hollywood del MCU

Il nuovo trailer di Wonder Man ci introduce alla Hollywood del Marvel Cinematic Universe, lasciando temporaneamente da parte le minacce cosmiche. Marvel Television prosegue nella sua sperimentazione, questa volta con un approccio più leggero e meta-comedy. Un aggiornamento interessante per gli appassionati, che scopriranno un nuovo lato della narrazione Marvel, tra humor e riflessione sul mondo dello spettacolo.

Dimenticate per un attimo le minacce cosmiche e i multiversi al collasso. Marvel Television sembra voler continuare la sua striscia di sperimentazione (iniziata con Agatha All Along ) puntando questa volta sulla meta-comedy pura. È arrivato online il nuovo trailer di Wonder Man, e l’atmosfera è decisamente diversa dal solito: siamo a Hollywood, e il superpotere più ambito qui non è il volo, ma un buon agente. In Breve. La serie, composta da 8 episodi, debutterà in un’unica soluzione (binge-watch mode) il 28 gennaio su Disney+. Creata da Destin Daniel Cretton ( Shang-Chi ) e Andrew Guest ( Community ), lo show segue Simon Williams ( Yahya Abdul-Mateen II ) e Trevor Slattery ( Ben Kingsley ) mentre tentano di ottenere una parte in un film intitolato proprio Wonder Man. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

