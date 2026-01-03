Wonder Man | Il nuovo trailer ci porta nella Hollywood del MCU
Il nuovo trailer di Wonder Man ci introduce alla Hollywood del Marvel Cinematic Universe, lasciando temporaneamente da parte le minacce cosmiche. Marvel Television prosegue nella sua sperimentazione, questa volta con un approccio più leggero e meta-comedy. Un aggiornamento interessante per gli appassionati, che scopriranno un nuovo lato della narrazione Marvel, tra humor e riflessione sul mondo dello spettacolo.
Dimenticate per un attimo le minacce cosmiche e i multiversi al collasso. Marvel Television sembra voler continuare la sua striscia di sperimentazione (iniziata con Agatha All Along ) puntando questa volta sulla meta-comedy pura. È arrivato online il nuovo trailer di Wonder Man, e l’atmosfera è decisamente diversa dal solito: siamo a Hollywood, e il superpotere più ambito qui non è il volo, ma un buon agente. In Breve. La serie, composta da 8 episodi, debutterà in un’unica soluzione (binge-watch mode) il 28 gennaio su Disney+. Creata da Destin Daniel Cretton ( Shang-Chi ) e Andrew Guest ( Community ), lo show segue Simon Williams ( Yahya Abdul-Mateen II ) e Trevor Slattery ( Ben Kingsley ) mentre tentano di ottenere una parte in un film intitolato proprio Wonder Man. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: 5 X-Men che potrebbero diventare il nuovo “Iron Man” nella saga dei mutanti del MCU
Leggi anche: Wonder Man: il nuovo trailer della serie Marvel svela i poteri del protagonista
Il nuovo trailer ufficiale di Wonder Man; Wonder Man: il nuovo trailer della serie Marvel svela i poteri del protagonista; Marvel apre il 2026 con Wonder Man: trailer e debutto imminente su Disney+; Wonder Man: Il nuovo trailer della serie Marvel ci fa conoscere i poteri di Simon Williams.
Wonder Man: Il nuovo trailer della serie Marvel ci fa conoscere i poteri di Simon Williams - La nuova serie, creata da Destin Daniel Cretton, debutterà il 28 gennaio su Disney+: ecco il nuovo trailer di Wonder Man e tutte le anticipazioni sulla trama e il cast. comingsoon.it
Il trailer italiano di Wonder Man vi convincerà a guardare la serie TV Marvel - Pur in un periodo monopolizzato da altre attività promozionali, è arrivato il nuovo trailer italiano di Wonder Man e siamo abbastanza sicuri che vi convincerà a guardare la serie TV Marvel. msn.com
Wonder Man, ammirate il nuovo trailer ufficiale della serie Marvel attesa su Disney+ - Marvel Television ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale dell'attesissima serie Wonder Man in arrivo su Disney+ ... bestmovie.it
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – Trailer di “The Friendly Ghost” (versione concept)
Marvel Television ha diffuso un nuovo trailer e immagini inedite della sua prossima serie Wonder Man. Potete vederlo qui: https://www.comicus.it/mainmenu-screen/item/70425-il-trailer-ufficiale-di-wonder-man-la-nuova-serie-tv-marvel Composta da 8 episod - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.