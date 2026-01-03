Will Smith è stato denunciato per molestie sessuali da un violinista

Nel 2026, Will Smith si trova al centro di una denuncia per molestie sessuali, ritorsioni e licenziamento ingiustificato presentata da Brian King Joseph, violinista con cui ha condiviso il palco durante il suo ultimo tour. La vicenda solleva questioni sulla condotta nel settore dello spettacolo e potrebbe avere ripercussioni sulla carriera dell’attore.

Il 2026 di Will Smith si apre con una denuncia per molestie sessuali, ritorsioni e licenziamento ingiustificato da parte di Brian King Joseph, violinista con il quale ha condiviso il palco nel suo ultimo tour. Nella causa, depositata il 1 gennaio e visionata da Variety, il musicista nomina Smith e la Treyball Studios Management come imputati, accusando il rapper ed attore di comportamento predatorio e di "Aver deliberatamente adescato e preparato il signor Joseph a ulteriore sfruttamento sessuale" durante il suo Based on a True Story: 2025 Tour la scorsa primavera. La causa sostiene che Smith abbia assunto Joseph nel novembre 2024 per esibirsi in uno spettacolo a San Diego e che sia stato successivamente invitato a partecipare al suo tour del 2025 ed a suonare nel suo prossimo album.

