Will Smith denunciato per molestie da un musicista della sua tournée

Will Smith è stato citato in giudizio da un musicista della sua tournée, che lo accusa di avances sessuali, ritorsioni e licenziamento ingiustificato. La denuncia si inserisce in un contesto di recenti problemi legali per l’attore, evidenziando una situazione complessa e delicata. La vicenda è ancora in fase di sviluppo e richiede attenzione alle successive evoluzioni giudiziarie.

La querela riferisce di avance sessuali, ritorsioni e licenziamento ingiustificato. Ancora problemi giudiziari per Will Smith. L’attore, produttore cinematografico e vincitore nel 2022 del premio Oscar come migliore attore protagonista, 57 anni, secondo quanto riporta il magazine americano People è stato citato in giudizio martedì scorso per molestie sessuali e licenziamento illecito da una star di America’s Got Talent, Brian King Joseph. L’uomo, 32 anni, violinista professionista del tour di Smith Based on a True Story: 2025, lo ha accusato di aver mostrato un «comportamento predatorio», sostenendo che il rapper lo avrebbe «deliberatamente manipolato» per «ulteriore sfruttamento sessuale». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Will Smith denunciato per molestie da un musicista della sua tournée Leggi anche: Will Smith denunciato da un violinista per molestie sessuali Leggi anche: Will Smith è stato denunciato per molestie sessuali da un violinista Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Will Smith denunciato da un violinista per presunte molestie; Will Smith accusato di molestie. Un violinista: “Io adescato in maniera deliberata”; Will Smith accusato di molestie sessuali: la denuncia del violinista Brian King; Will Smith, la denuncia choc: un violinista lo accusa di molestie sessuali. Cos’è successo. Will Smith denunciato dal violinista Brian King Joseph per molestie sessuali e licenziamento ritorsivo - Will Smith sotto accusa: il violinista Brian King Joseph lo denuncia per molestie sessuali, ritorsioni e licenziamento ingiusto ... msn.com

