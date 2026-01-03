WhatsApp Web sta per copiare una funzione che hai già sullo smartphone

WhatsApp Web sta introducendo una funzione già presente sull'app mobile, offrendo agli utenti una nuova modalità di gestione e utilizzo del servizio. Questo aggiornamento mira a migliorare l’esperienza d’uso, rendendo più facile accedere e condividere contenuti anche dal computer. Se utilizzi frequentemente WhatsApp Web, questa novità potrebbe rappresentare un miglioramento pratico e utile nel tuo modo di comunicare.

Se sei tra quelli che usano WhatsApp Web dal computer per lavoro o comodità, preparati a un cambiamento significativo. L'applicazione di messaggistica più diffusa in Italia sta finalmente portando sul client web quella riorganizzazione dell'interfaccia che gli utenti mobile conoscono già da tempo: la scheda Aggiornamenti unificata. La notizia arriva da WABetaInfo, sito specializzato nello scovare novità in fase di sviluppo nelle versioni beta di WhatsApp. Secondo quanto emerso dall'analisi del codice, la nuova scheda Aggiornamenti è attualmente in sviluppo e non ancora disponibile nemmeno per i beta tester.

