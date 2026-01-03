Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 gennaio

Il primo weekend del 2026 a Roma offre diverse opportunità di scoperta e svago. Tra mostre, mercati e eventi culturali, la città invita residenti e visitatori a vivere momenti autentici tra arte, tradizione e nuove esperienze. Ecco cinque appuntamenti da non perdere sabato 3 e domenica 4 gennaio, pensati per arricchire il vostro fine settimana in modo semplice e raffinato.

Il primo weekend del 2026 diventa l’occasione ideale per vivere Roma con uno sguardo nuovo, tra mostre, mercati iconici, esperienze immersive e grandi appuntamenti della tradizione, ma cosa fare s abato 3 e domenica 4 gennaio? La Capitale ci propone un calendario ricco e trasversale, capace di unire arte, cultura e tempo libero. Andiamo alla scoperta di cinque eventi diversi tra loro, perfetti per costruire un fine settimana urbano su misura. LEGGI ANCHE: ‘Your Friends & Neighbors’: la serie dietro il meme di Jon Hamm Mostra “Cristo Nostra Pace” con opere di Peter Paul Rubens e Caravaggio. Partiamo dalla mostra Cristo Nostra Pac e presso la chiesa di Sant’Agnese in Agone, che propone un percorso di riflessione artistica e spirituale sul tema della pace, attraverso opere e linguaggi che dialogano con la tradizione cristiana e la sensibilità contemporanea. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 gennaio Leggi anche: Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 8 e domenica 9 novembre Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dicembre 2025 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 31 dicembre 2025; Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 gennaio; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 dicembre; Cosa fare a Roma con bambini nel weekend di Santo Stefano: 26, 27 e 28 dicembre 2025. Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 gennaio - Cosa fare e cosa vedere a Roma nel primo weekend del 2026, il 3 e 4 gennaio? msn.com

Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 dicembre - Sabato 27 e domenica 28 dicembre, RomaToday vi consiglia un giro nei mercatini di Natale più belli allestiti a Roma, o una giornata all'insegna del divertimento tra villaggi natalizi e piste di ... romatoday.it

Roma eventi weekend. Piotta e Margherita Vicario per Capodarte, Sergio Bernal all'Auditorium, maratone di ballo e musei gratuiti. E tanto altro da non perdere - Ascanio Celestini, Gerardo Di Lella, Francesco Piccolo sono solo alcuni dei protagonisti di Capodarte, kermesse che giovedì 1 animerà la Capitale con oltre 100 eventi ... msn.com

Ecco le esperienze da vivere a Roma nel weekend del 2–4 gennaio 2026: perfette da salvare, condividere e vivere. Musei gratuiti la prima domenica del mese 4 Gennaio | Gratuito Musei Civici e siti archeologici di Roma Capitale OPS! Rassegna d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.