Weekend a Bari | tutti gli eventi da non perdere il 3 e 4 gennaio 2026

Il weekend del 3 e 4 gennaio 2026 a Bari propone un ricco programma di eventi culturali e ricreativi. Musica, teatro, esposizioni e visite guidate offrono opportunità di scoperta e intrattenimento per residenti e visitatori, accompagnando la città nel primo fine settimana dell’anno verso le festività dell’Epifania. Un'occasione per vivere l’atmosfera locale e partecipare a iniziative che valorizzano il patrimonio e le tradizioni della città.

Il primo fine settimana di gennaio si apre a Bari e in tutta la provincia con un calendario ricchissimo di appuntamenti tra musica dal vivo, teatro, mostre, visite guidate, presepi e iniziative culturali che accompagnano la città verso l’Epifania. Dal centro storico ai borghi più suggestivi della. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Weekend 15-16 novembre 2025:gli eventi da non perdere a Bari e provincia Leggi anche: Weekend a Bari: gli eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23 novembre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Weekend a Bari: tutti gli eventi da non perdere il 3 e 4 gennaio 2026; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel primo weekend del 2026: gli eventi dal 2 al 4 gennaio; Cosa fare (anche gratis) a Milano per Capodanno: tutti gli eventi; “Capodanni di Puglia”, weekend di musica a Bari: previsti quattro concerti. Concerti gratuiti nelle piazze del centro: a Bari continuano gli appuntamenti di 'Capodanni di Puglia' - Domani, domenica 4 gennaio, sono previsti i live dei ‘The Rumblers’ e dei ‘Bread&Pussy’ ... baritoday.it

Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel primo weekend del 2026: gli eventi dal 2 al 4 gennaio - Una serie di appuntamenti e di eventi per inaugurare il primo weekend del 2026 in Puglia e in Basilicata. lagazzettadelmezzogiorno.it

Un weekend tutto natalizio: ecco cosa fare in Puglia e Basilicata dal 26 al 28 dicembre - Ecco tutta una serie di appuntamenti tra teatro, festival ed eventi natalizi nel weekend dal 26 al 28 dicembre in Puglia e Basilicata ... lagazzettadelmezzogiorno.it

️SPECIALE WEEKEND ️TENUTE ALBANO CARRISI ️ALBEROBELLO E BARI VECCHIA ️DAL 18 AL 19 APRILE QUOTA DI PARTECIPAZIONE €.190/PERSONA LA QUOTA COMPRENDE VIAGGIO IN BUS GT SISTEMAZIONE IN HOTEL A - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.