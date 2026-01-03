Walter Nudo il racconto a Ciao Maschio | A 12 anni ho pensato al suicidio

Walter Nudo condivide la propria esperienza di vita in occasione della nuova puntata di Ciao Maschio, in onda il 3 gennaio su Rai 1. L’attore rivela un periodo difficile, quando a soli 12 anni ha pensato al suicidio. Un racconto sincero e riflessivo che apre il 2026, affrontando temi come la resilienza e la crescita personale.

Walter Nudo si mette a nudo – è proprio il caso di dirlo – nello studio di Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, che inaugura il 2026 con la puntata in onda sabato 3 gennaio alle 17,05 su Rai 1. E lo fa senza perdonarsi troppo, come un uomo che ha attraversato il buio e che oggi riesce a nominarlo senza paura. Il racconto di Walter Nudo. L’attore, ex vincitore de L’Isola dei Famosi nel 2003, racconta una fase della sua vita segnata da comportamenti autodistruttivi, in cui i rapporti fisici diventano una dipendenza più che un piacere. “ C’è stato un periodo in cui è stato una droga per me “, confessa Walter Nudo. 🔗 Leggi su Dilei.it

