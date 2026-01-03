Wallace Chan nuvole in movimento

Wallace Chan, artista e innovatore cinese, è noto per le sue creazioni che combinano tradizione e tecnologia. Originario di Fuzhou e attivo a Hong Kong, il suo lavoro si ispira spesso a elementi naturali come le nuvole, simboli di leggerezza e trasformazione. Nella sua attività, si concentra sulla ricerca di nuove modalità espressive e materiali, contribuendo a definire un approccio contemporaneo all’arte e al design.

A Ping Nan Village, nella città di Sanxiang (periferia meridionale di Zhongshan), nella provincia cinese del Guangdong, lo studio di Wallace Chan (Fuzhou, Cina 1956, vive e lavora tra Hong . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Wallace Chan, nuvole in movimento Leggi anche: "Colomba di nuvole e nuvole di storni" Leggi anche: "Colomba di nuvole e nuvole di stormi" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. «Nel 2026 unirò Shanghai e Venezia con un grande progetto». Intervista a Wallace Chan - È il caso di Wallace Chan, originario di Hong Kong, tra gli artisti più noti della Cina ma non solo. exibart.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.