Voto di scambio politico-mafioso | chiesto il processo per Alfieri ed altri 7 indagati
La Procura di Salerno ha richiesto il rinvio a giudizio di otto persone, tra cui Alfieri, nell’ambito di un’indagine sul presunto voto di scambio politico-mafioso durante le elezioni del 2019 a Capaccio Paestum. L’indagine mira a fare luce su eventuali infiltrazioni criminali nel processo elettorale locale, evidenziando le problematiche connesse alla trasparenza e alla legalità delle scelte democratiche.
a Procura della Repubblica di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per otto persone nell’ambito dell’inchiesta sul presunto voto di scambio elettorale politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019 a Capaccio Paestum. La richiesta porta la firma dei pm Elena Guarino e Carlo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Voto di scambio politico-mafioso ed estorsione: arresti tra Lazio e Campania
Leggi anche: Capaccio, per la Cassazione il patto Alfieri-Squecco “fu scambio politico mafioso”
