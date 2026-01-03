Voto di scambio politico-mafioso | chiesto il processo per Alfieri ed altri 7 indagati

Da salernotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Salerno ha richiesto il rinvio a giudizio di otto persone, tra cui Alfieri, nell’ambito di un’indagine sul presunto voto di scambio politico-mafioso durante le elezioni del 2019 a Capaccio Paestum. L’indagine mira a fare luce su eventuali infiltrazioni criminali nel processo elettorale locale, evidenziando le problematiche connesse alla trasparenza e alla legalità delle scelte democratiche.

a Procura della Repubblica di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per otto persone nell’ambito dell’inchiesta sul presunto voto di scambio elettorale politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019 a Capaccio Paestum. La richiesta porta la firma dei pm Elena Guarino e Carlo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

voto di scambio politico mafioso chiesto il processo per alfieri ed altri 7 indagati

© Salernotoday.it - Voto di scambio politico-mafioso: chiesto il processo per Alfieri ed altri 7 indagati

Leggi anche: Voto di scambio politico-mafioso ed estorsione: arresti tra Lazio e Campania

Leggi anche: Capaccio, per la Cassazione il patto Alfieri-Squecco “fu scambio politico mafioso”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Voto di scambio politico-mafioso: chiesto il processo per Alfieri ed altri 7 indagati; Maxi inchiesta sui fondi europei, rinvio a giudizio per l’ex senatore Papania e altre 11 persone; Scandalo voto di scambio a Portici, terremoto nel Pd dopo le accuse della Lega col vocale dei 50 euro; CAMORRA E VOTI, MARANO SU PROCACCINI: GLI DIEDI UNA MANO PER LE ELEZIONI.

voto scambio politico mafiosoScambio elettorale a Capaccio Paestum: otto indagati rischiano il processo - Tra i nomi eccellenti l'ex sindaco Franco Alfieri e l'imprenditore Roberto Sque ... infocilento.it

voto scambio politico mafiosoVoto di scambio politico-mafioso, condannato l'ex assessore regionale Sorbello - Sorbello, candidato alle stesse elezioni, fu battuto dall’attuale sindaco Giuseppe Carta, oggi deputato regionale del Mpa Grande Sicilia. lasicilia.it

Mafia, estorsione e voto di scambio: condannato l’ex assessore regionale Giuseppe Sorbello - Condannato l'ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, Giuseppe Sorbello. newsicilia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.