vitella sbranata dai lupi allarme alle porte di cremona

Un episodio preoccupante si è verificato nelle vicinanze di Cremona, dove una vitella di appena quaranta chili è stata trovata sbranata da lupi in un’azienda agricola di Persico Dosimo. L’incidente solleva questioni sulla presenza di predatori selvatici nelle aree rurali e sulla tutela degli allevamenti locali, evidenziando la necessita di misure di sicurezza adeguate.

Cremona, 3 gennaio 2026 – Allarme lupi alle porte di Cremona. Una vitella di quaranta chili, nata da poco, è stata sbranata in una azienda agricola di Persico Dosimo. Aggredita nel recinto e poi trascinata fuori è stata divorata nei campi adiacenti l'allevamento, dove è poi stata ritrovata la carcassa. “Intorno abbiamo individuato diverse impronte, alcune più piccole altre più grandi, segno che ad attaccare è stato un branco” ha spiegato Elisabetta Quaini, imprenditrice agricola e presidente di Frisitali. Sul luogo del ritrovamento dell'animale sbranato è intervenuta la Polizia provinciale per i rilievi e per monitorare la presenza del branco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

