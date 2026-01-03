Virtus-Trapani non si gioca | ecco perché

La partita tra Virtus Bologna e Trapani, prevista per domani per la 14ª giornata di Serie A, non si disputerà. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma l'annullamento dell'incontro, senza ulteriori dettagli al momento. Questa variazione modifica il calendario della competizione e sarà comunicata eventuale nuova data di recupero.

Bologna, 3 gennaio 2026 – Com'era nell'aria, la partita in programma domani a Bologna fra Virtus e Trapani e valida per la 14esima giornata della serie A di basket non "avrà luogo". Lo comunica in una nota la stessa LBA, "preso atto del Comunicato del Settore Agonistico Fip". La società del patron Valerio Antonini ufficialmente ha lamentato la mancanza di equità competitiva per il match di domani. "Questo esodo massiccio – si legge nel comunicato – ci lascia con soli 7 giocatori e senza allenatore, in tutto danno della corretta equità competitiva la partita contro la Virtus”. Trapani aveva mandato una mail in federazione e per conoscenza alla Lega, spiegando che non si sarebbe presentata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus-Trapani non si gioca: ecco perché Leggi anche: Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere Leggi anche: Il Pd riscopre la sicurezza ma a Bologna si oppone alla gara Virtus-Maccabi. La linea Viminale: “Si gioca” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Virtus-Trapani non si gioca: ecco perché - La società del patron Valerio Antonini ufficialmente ha lamentato la mancanza di equità competitiva. msn.com

: Virtus Bologna vs Trapani non si gioca, l'annuncio di LBA - La LegaBasket conferma che non si giocherà la gara tra Virtus Bologna e Trapani Shark originariamente in programma. pianetabasket.com

Trapani Shark, diatriba infinita: la gara contro la Virtus Bologna non si gioca - La Lega Basket Serie A ha comunicato ufficialmente che la partita inizialmente in programma domenica alle 20 non avrà luogo. msn.com

salvo sorprese clamorose, @VirtusBo - Trapani non si giocherà x.com

Domenica si giocherà normalmente Virtus Bologna contro Trapani Shark - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.