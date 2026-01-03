Violenza a Napoli fratello allenatore del Cagliari raggiunto da colpi di pistola e padre picchiato

Nella notte a Napoli, il padre e il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, sono stati coinvolti in un episodio di violenza. Entrambi sono stati aggrediti, con il fratello raggiunto da colpi di pistola e il padre picchiato. La vicenda evidenzia una situazione di tensione che ha coinvolto le persone legate al calciatore, suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Momenti di violenza nella notte a Napoli, dove il padre e il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, sono rimasti vittime di una violenta aggressione nel cuore della città. L'episodio si è verificato tra i Quartieri Spagnoli e l'area di via Toledo: il genitore, 68 anni, è stato colpito con violenza, mentre il fratello.

Esclusa la rapina, indagini in corso per chiarire movente e responsabilità - Napoli Un episodio violento dai contorni ancora poco chiari si è verificato nelle prime ore della notte ai Quartieri Spagnoli di Napoli. lanuovasardegna.it

Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre - Aggrediti ai Quartieri Spagnoli il fratello e il padre di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari; il 28enne ferito alla gamba con due colpi di pistola ... fanpage.it

