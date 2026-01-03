Vietati bevande in vetro e in lattina e gli alcolici ai carristi per la Festa dei Carri di Sant' Antuono
Per garantire un ambiente sicuro durante la Festa dei Carri di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania, è vietato l’uso di bevande in vetro e lattina, così come l’ingresso di alcolici per i carristi. L’amministrazione comunale invita tutti i partecipanti e i visitatori a rispettare queste disposizioni, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla buona riuscita dell’evento.
La Festa dei Carri di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania è ormai alle porte e l'amministrazione comunale si è attivata affinché tutto si svolga senza problemi e nella massimo sicurezza sia dei protagonisti sui Carri sia delle migliaia di persone che accorreranno in paese per assistere alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
