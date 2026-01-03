Per garantire un ambiente sicuro durante la Festa dei Carri di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania, è vietato l’uso di bevande in vetro e lattina, così come l’ingresso di alcolici per i carristi. L’amministrazione comunale invita tutti i partecipanti e i visitatori a rispettare queste disposizioni, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla buona riuscita dell’evento.

La Festa dei Carri di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania è ormai alle porte e l'amministrazione comunale si è attivata affinché tutto si svolga senza problemi e nella massimo sicurezza sia dei protagonisti sui Carri sia delle migliaia di persone che accorreranno in paese per assistere alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Vietati bevande in vetro e in lattina e gli alcolici ai carristi per la Festa dei Carri di Sant'Antuono

Leggi anche: Vigilie di Natale e Capodanno: a Benevento vietati botti, stop a bevande in vetro e in lattina

Leggi anche: Perugia-Ternana: "Limiti alla vendita di bevande e alcolici in vetro e lattine". La mappa delle zone interessate

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Festa di Capodanno: divieto di utilizzare vetro e lattine nelle piazze del centro; Dj set al Porto Antico, scattano i divieti: niente vetro o metallo all’aperto, stop a “botti” e bombolette spray; Capodanno a Desenzano: scattano divieti e misure di sicurezza per la festa in piazza; Capodanno in Piazza Bra: festa, musica e regole per una notte sicura.

Capodanno in piazza Duomo, vietati petardi, vetro e lattine - Il sindaco Ianeselli ha firmato la consueta ordinanza per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti: in piazza fino a 5mila persone ... rainews.it