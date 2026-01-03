Vidi quell’uomo in riva al mare Parlava da solo e poi si fermava

Passeggiavo lungo la riva del mare in una giornata di fine novembre, quando ho notato un uomo che parlava tra sé e sé, poi si fermava in silenzio. Era un momento di quiete, lontano dal trambusto quotidiano, che invitava alla riflessione e alla calma. La scena, semplice e discreta, ha catturato la mia attenzione senza pretese, sottolineando la tranquillità di un luogo inaspettatamente silenzioso in questa stagione.

Vichi Ero andato a farmi un giro al mare, fuori stagione, a fine novembre, per godermi un po' di pace. La spiaggia senza cabine e senza ombrelloni era bellissima, grandissima, lunga almeno duecento metri. Uno spettacolo da guardare in silenzio, ascoltando il rumore della risacca. Avevo camminato per un po' lungo la riva, a piedi nudi, poi mi ero seduto sulla sabbia. Il pensiero andava e veniva insieme alle piccole onde che accarezzavano la spiaggia. Era bellissimo stare da soli davanti a quell'immensità verde e azzurra e grigia, in eterno movimento. Sentirsi un granello di sabbia sopra una grande palla che a sua volta galleggiava nell'universo come un granello di sabbia.

