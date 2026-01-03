Un video che mostra un episodio di violenza e spettacolo pirotecnico si diffonde online. Tre persone stavano maneggiando fuochi d’artificio in via Campana quando un’automobile ha tentato di passare, scatenando un’aggressione ripresa con un cellulare. Il video, diventato virale, evidenzia come eventi di questo tipo possano catturare l’attenzione sui social e sollevare questioni sulla sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre persone stavano esplodendo fuochi d’artificio lungo via Campana quando un uomo ha provato a passare con la sua auto. Quest’ultimo è stato poi aggredito in maniera brutale. In tre si sono scagliati contro l’automobilista. Durante la colluttazione, uno dei tre avrebbe estratto anche un’arma. Il fatto è accaduto la notte di Capodanno a Qualiano, nel napoletano. Una scena ripresa da un telefonino ed il video è poi finito sui social, diventando in poco tempo virale. Grazie alle immagini raccolte dagli impianti di videosorveglianza installati in zona e al video diffuso sui social, i carabinieri della locale caserma hanno identificato e denunciato i tre aggressori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Fuochi d’artificio e pestaggio: l’aggressione ripresa col cellulare diventa virale

Leggi anche: Il furto del cellulare e il pestaggio. Derubato, manda il ladro in coma. Caccia all’uomo col casco bianco

Leggi anche: Indignazione alla Spezia per i fuochi d’artificio sparati sopra il canile | Video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

la Repubblica. . È il 31 dicembre 2025. I primi botti si fanno già sentire alle 20, ma è allo scattare della mezzanotte che il cielo si riempie di fuochi d'artificio. Per tre asini - mamma Giacomina, il piccolo Mimì e la sorella Lella - iniziano 13 minuti pieni di paura: i tr - facebook.com facebook

Cassola, donna investita e uccisa da un'auto mentre guardava i fuochi d'artificio x.com