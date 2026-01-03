Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 3 gennaio 2026 alle ore 20:25. Si registrano rallentamenti sull’autostrada A1, in prossimità di Anagni e tra Valmontone e Roma Sud, a causa di incidenti e trattori. Anche il Grande Raccordo Anulare e la statale Pontina presentano code per incidente, specialmente in zona Castel di Decima. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali invernali, come ghiaccio e pioggia, e di utilizzare

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma meno un incidente rallenta il traffico altezza Anagni direzione Roma rimanendo sulla Roma Napoli rallentamenti tra Valmontone e la diramazione Roma Sud direzione Roma Sud A1 diramazione Roma Sud rallentamenti trattore data ed il grande raccordo anulare in ingresso nella capitale percorrendo la statale Pontina per incidente code altezza Castel di Decima direzione Eur sulla strada regionale via Rocca di Papa ad Ariccia sempre Dante coda altezza via Cardinal Flavio Chigi direzione Albano mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri urbani di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia per agevolare bastra le info e tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio la Spal Perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

