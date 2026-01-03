Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 16 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 3 gennaio 2026 alle ore 16:25. Il traffico è generalmente regolare sulle principali arterie, esclusa l'A1 Napoli-Roma, rallentata tra Colleferro e Valmontone per code dovute a traffico intenso e lavori in corso. In presenza di condizioni invernali, si ricorda l’obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo fino al 15 aprile. Per ulteriori dettagli, consultate il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autori del territorio ad eccezione della A1 Napoli Roma dove si sta in coda per l'intenso traffico tra Colleferro e Valmontone direzione Roma del tratto autostradale Roma Firenze dove è un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Direzione Firenze per la viabilità Capitolina percorrendo il tratto Urbano della A24 si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est in provincia di Rieti si rallenta sulla strada regionale 4 bis del Terminillo Villa Reatina nei due sensi di marcia in provincia di Viterbo rallentamenti a Vetralla in classifica dell'incrocio con la strada statale Aurelia bis nelle due direzioni taglio roccia ed Astral infomobilità è tutto oro messaggio di ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infoghira Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 10:25 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 12 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 19:40 - Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull'incidente sulla ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it #RomaWeekend Modifiche alla viabilità cittadina in occasione di alcuni eventi in programma domani 4 gennaio 2026. Piano di vigilanza rafforzato da parte della #poliziaromacapitale DOMENICA 4 Gennaio Alle ore 12, in Piazza San Pietro ci sarà la - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.