Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 15 | 25

Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 3 gennaio 2026 alle 15:25. Sono segnalate alcune criticità su autostrade e strade urbane, con traffico rallentato e incidenti rimosso. Sono in vigore provvedimenti temporanei per l’inquinamento acustico e nuove reti di trasporto pubblico regionale. Per informazioni dettagliate e aggiornamenti costanti, si consiglia di consultare il

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo il traffico sulle autostrade sulla A1 Firenze Roma traffico intenso tra Ponzano Romano e Orte verso Firenze rimaniamo in A1 ma sulla direttrice Roma Napoli traffico rallentato tra Colleferro e Valmontone verso Roma su tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro ci spostiamo nel quadrante sud della capitale rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Castel di la circolazione è tornata regolare in direzione Latina le altre notizie a Roma nell'ambito dei provvedimenti volti al contenimento dell'inquinamento acustico sulla tangenziale est È rinnovato il consueto divieto di transito in orario notturno della sopraelevata tra Largo Passamonti viale Castrense in entrambi i sensi di marcia incluse le rampe di accesso da via Prenestina e nel tratto della circonvallazione Salaria Ponte delle Valli via Nomentana sempre nelle due direzioni il divieto è attivo ogni notte sia feriale sia festiva dalle 23 alle 6 del mattino infine novità per il trasporto pubblico locale Attiva infatti la nuova rete regionale denominata o Dr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive due unità di rete o dr3 Valle del Sacco DR5 Valle dell'aniene dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato al unità di rete è tutto da Paola ciuffa è Astral infomobilità Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 15:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 10:25 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 12 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Nettunense a causa del sinistro causato da lo sbandamento di ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it #RomaWeekend Modifiche alla viabilità cittadina in occasione di alcuni eventi in programma domani 4 gennaio 2026. Piano di vigilanza rafforzato da parte della #poliziaromacapitale DOMENICA 4 Gennaio Alle ore 12, in Piazza San Pietro ci sarà la - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.