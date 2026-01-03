Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 12 | 25

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con dettagli su traffico, incidenti e lavori programmati sulle principali arterie romane e autostradali. Le informazioni sono aggiornate al 3 gennaio 2026 e includono anche variazioni nel trasporto ferroviario e nuove reti di trasporto pubblico locale, per consentire una pianificazione più efficace degli spostamenti nella zona.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con il traffico sulle autostrade sulla A1 Firenze Roma traffico intenso tra Ponzano Romano e Orte verso Firenze rimaniamo in A1 ma sulla direttrice Roma Napoli rallentamenti per traffico tra Colleferro e Valmontone verso Roma ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina un incidente causa coda all'altezza di Castel di Decima in direzione Latina diamo uno sguardo orale e consolare in ingresso a Roma sulla Flaminia traffico rallentato tra via di Grottarossa a via dei Due Ponti verso il centro la Casilina coda all'altezza di finocchio In entrambe le direzioni trafficata anche la via Nettunense con rallentamenti presso i centri abitati di Cecchina e Pavona in entrambi i sensi di marcia Cambiamo argomento e passi trasporto ferroviario fino al 6 gennaio si svolgeranno alcuni lavori di manutenzione programmata nella stazione di Ciampino interventi comporteranno modifiche variazioni e cancellazioni per alcuni treni linea Roma Cassino Roma Velletri Roma Albano e Roma Frascati infine novità per il trasporto pubblico locale Attiva infatti la nuova rete regionale denominata udr Lazio rete integrata che collega il territorio laziale attive due unità di rete o dr3 Valle del Sacco DR5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astra dedicato all'unità di rete da Paola tu fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

