Via Toledo a Napoli ok ai lavori | Restyling a tappe 30 micro-cantieri

A Napoli, via Toledo e zone limitrofe saranno interessate da un intervento di restyling suddiviso in più fasi, con circa 30 micro-cantieri. Il progetto, che coinvolgerà diverse aree della città, mira a rinnovare e rigenerare il tessuto urbano. I lavori si estenderanno fino al 2026, contribuendo a migliorare la fruibilità e l’estetica del centro e delle zone periferiche come Posillipo.

Da via Toledo a Posillipo. Sarà un 2026 di cantieri, restyling e rigenerazione, per il capoluogo partenopeo. Napoli si rifarà il look e le arterie, nell?arco dei prossimi 12.

A Napoli via Toledo rifatta in pietra lavica etnea, partono il 7 gennaio i cantieri: 3 anni di lavori - Partono mercoledì 7 gennaio i lavori per rifare via Toledo a Napoli: dureranno 3 anni. fanpage.it

Via Toledo, dal 7 gennaio partono i lavori di manutenzione straordinaria - cantieri che si sposteranno per garantire sempre la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commercial ... napolitoday.it

#Napoli, #ripavimentazione di via Toledo: dal 7 #gennaio via ai #lavori ildenaro.it/napoli-ripavim… x.com

