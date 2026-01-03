Via Maduro non ci mancherà Il commento di Arditti

Via Maduro, non ci mancherà. Il commento di Arditti L'arresto di Nicolás Maduro rappresenta un momento significativo nella storia del Venezuela e dell'America Latina, segnando la fine di un lungo periodo di instabilità politica. Questa operazione, condotta dalle forze statunitensi, apre un nuovo capitolo per il paese, segnato da sfide e aspettative di un futuro diverso. È un evento che richiede attenzione e riflessione sulle implicazioni politiche e sociali della regione.

Assistiamo a un evento storico che segna la fine di un'era di oppressione in America Latina: la cattura e la rimozione del dittatore Nicolás Maduro dal Venezuela da parte delle forze statunitensi. Esprimo profonda soddisfazione per questa evoluzione, che rappresenta una buona notizia non solo per il popolo venezuelano, ma per l'intero emisfero occidentale e oltre. La fine del regime di Maduro, dopo anni di abusi, corruzione e alleanze pericolose, apre la porta a una rinascita democratica. E in questo contesto, l'Europa deve dimostrare di essere all'altezza, schierandosi senza esitazioni al fianco degli Stati Uniti per garantire stabilità e prosperità.

Forti esplosioni nella notte a #Caracas dove secondo le prime informazioni sarebbero stati colpiti obiettivi militari, il palazzo presidenziale, il Ministero della Difesa e altre infrastrutture. Il Presidente venezuelano #Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza na - facebook.com facebook

