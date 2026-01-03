Via libera al Bilancio di previsione Spunta l’imposta di soggiorno

Il Consiglio comunale di Piancastagnaio ha approvato il bilancio di previsione 2024, includendo l’introduzione dell’imposta di soggiorno. Il sindaco Franco Capocchi ha sottolineato l’impegno a mantenere servizi essenziali, con particolare attenzione alle famiglie, all’infanzia e alla scuola. Il documento mira a garantire stabilità e continuità per il territorio, senza gravare eccessivamente sui cittadini.

Approvato in Consiglio comunale a Piancastagnaio il bilancio di previsione del Comune. "È un bilancio – ha commentato il sindaco Franco Capocchi – che dà alle famiglie e non toglie, per questo abbiamo lavorato per garantire continuità e stabilità mantenendo tutti i servizi fondamentali, in particolare quelli all'infanzia e la scuola che rappresenta per noi un'eccellenza". Vengono pertanto confermati tutti i servizi incluso il prescuola con apertura alle 6,45. Stanziati 500mila euro per l'istruzione e nella cifra è compresa l'inclusione scolastica dei bambini disabili. Nel bilancio sono ci sono poi importanti risorse per le opere pubbliche.

