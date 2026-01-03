Durante una diretta a Crans Montana, le lacrime dell’inviato La7 hanno toccato profondamente l’Italia. In momenti di grande emozione, è comprensibile che anche i professionisti più esperti possano essere sopraffatti dal carico di dolore e testimonianza. Questa scena ricorda quanto sia umanamente difficile mantenere la freddezza di fronte a tragedie di grande impatto, e sottolinea la forza dell’empatia nel giornalismo.

Non è mai facile per un cronista mantenere il distacco professionale di fronte a tragedie di tale portata. È quello che è accaduto il 1 gennaio durante l’edizione delle 20 del Tg La7, quando l’inviato Guy Chiappaventi si è commosso in diretta mentre raccontava la devastante tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel locale La Constellation ha provocato la morte di almeno 47 persone. guy chiappaventi, inviato di @TgLa7 in #svizzera, trattiene a fatica la commozione per la tragedia di #crasmontana pic.twitter.com2p3wO9WSrh — threshold – il napolitano fugoso (@heythreshold) January 1, 2026 Il momento della commozione è arrivato quando Chiappaventi, in collegamento dal Canton Vallese, ha cercato di descrivere la portata della tragedia con parole che gli si sono spezzate in gola. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Vi prego di scusarmi”: a Crans Montana le lacrime in diretta dell’inviato La7 commuovono l’Italia

