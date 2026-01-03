Vespa rubata cervello scollegato | scappa nella notte sperona la Volante e finisce a letto… in questura

Un tentativo di furto di Vespa si conclude con un inseguimento nella notte, durante il quale l’autore sperona una volante e viene poi trovato in questura. L’uomo, cercando di nascondersi tra i camper nel parcheggio Pietri, dimostra poca lucidità e poca pianificazione, mettendo in atto un gesto impulsivo che si rivela inutile. La vicenda evidenzia come comportamenti imprudenti possano portare a conseguenze inattese e più gravi del previsto.

Il genio tenta il colpo di teatro al parcheggio Pietri, quello delle scale mobili: prova a sparire mimetizzandosi tra i camper, come se una Vespa rombante fosse invisibile. Ma ad aspettarlo c'è la Polizia di Stato con la Volante messa di traverso. Finale? Lui accelera, BAM: Vespa contro auto della polizia. Effetto speciale riuscito, libertà no. Bloccato, identificato e accompagnato a meditare dietro le sbarre, l'uomo (irregolare e con precedenti) passa la notte in cella accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nessun ferito, solo qualche lamiera ammaccata e un camper che s'è preso una Vespa in faccia senza aver fatto nulla.

