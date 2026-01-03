Vertenza Cerano | accordi disattesi entri in campo la Regione Puglia

Da brindisireport.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vertenza Cerano evidenzia come, nonostante gli accordi firmati in prefettura il 23 dicembre 2025, aziende come Enel, Sir, Confindustria e Cna abbiano disatteso gli impegni assunti. La situazione richiede un intervento deciso, e la Regione Puglia ha deciso di entrare in campo per tutelare i lavoratori e favorire un confronto costruttivo. È importante mantenere attenzione e dialogo per trovare soluzioni condivise.

Riceviamo e pubblichiamo una nota firmata da Massimo Di Cesare, segretario generale Cgil Brindisi.Enel, Sir, Confindustria e Cna, hanno disatteso l'accordo sottoscritto in prefettura il 23 dicembre 2025, hanno tradito gli impegni assunti dinnanzi al prefetto di Brindisi, ignorando ed eludendo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

vertenza cerano accordi disattesi entri in campo la regione puglia

© Brindisireport.it - "Vertenza Cerano: accordi disattesi, entri in campo la Regione Puglia"

Leggi anche: Vertenza Cerano: corteo unitario contro i licenziamenti. "Situazione gravissima"

Leggi anche: Giornata di sciopero all'Electrolux, Cgil e Uil: "Disattesi a Forlì gli accordi presi a livello nazionale"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.