Vertenza Cerano | accordi disattesi entri in campo la Regione Puglia

La vertenza Cerano evidenzia come, nonostante gli accordi firmati in prefettura il 23 dicembre 2025, aziende come Enel, Sir, Confindustria e Cna abbiano disatteso gli impegni assunti. La situazione richiede un intervento deciso, e la Regione Puglia ha deciso di entrare in campo per tutelare i lavoratori e favorire un confronto costruttivo. È importante mantenere attenzione e dialogo per trovare soluzioni condivise.

