Vertenza Cerano | accordi disattesi entri in campo la Regione Puglia
La vertenza Cerano evidenzia come, nonostante gli accordi firmati in prefettura il 23 dicembre 2025, aziende come Enel, Sir, Confindustria e Cna abbiano disatteso gli impegni assunti. La situazione richiede un intervento deciso, e la Regione Puglia ha deciso di entrare in campo per tutelare i lavoratori e favorire un confronto costruttivo. È importante mantenere attenzione e dialogo per trovare soluzioni condivise.
Riceviamo e pubblichiamo una nota firmata da Massimo Di Cesare, segretario generale Cgil Brindisi.Enel, Sir, Confindustria e Cna, hanno disatteso l'accordo sottoscritto in prefettura il 23 dicembre 2025, hanno tradito gli impegni assunti dinnanzi al prefetto di Brindisi, ignorando ed eludendo.
Il segretario Di Cesare: "Vertenza Cerano, sanità pubblica, sviluppo industriale e difesa della Costituzione: le priorità dell'azione sindacale per il territorio"
