Verso Inter-Bologna Italiano | Mi aspetto una grande prestazioni contro un top club
Il Bologna si prepara a affrontare l’Inter di Cristian Chivu, in una sfida valida per il campionato italiano. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, i rossoblù sono chiamati a una prova importante in un mese ricco di impegni, contro una delle squadre più competitive del torneo. La partita rappresenta un momento cruciale per il percorso stagionale e richiede attenzione e determinazione da parte di entrambe le formazioni.
Dopo il pareggio del Dall’Ara per 1-1 nel derby regionale contro il Sassuolo del 28 dicembre, il Bologna è chiamato a cominciare questo complicatissimo mese di gennaio facendo visita all’Inter diretto da Cristian Chivu, senza ombra di dubbio una delle candidate principali per la conquista finale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Dallinga ora parla l’Italiano: “Mi serviva tempo per adattarmi. Adesso mi sento più forte e sereno. Bologna grande club, niente limiti”
Leggi anche: Verso Bologna-Sassuolo, Italiano: “Loro forti e in grande fiducia, servirà una prova di livello”
Verso Inter-Bologna: la guida completa alla prima partita del 2026; Diretta Inter-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Inter-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Le probabili formazioni di Inter-Bologna (Serie A).
Verso Inter-Bologna, Italiano: “Mi aspetto una grande prestazioni contro un top club” - Atteso dalla durissima trasferta di San Siro, il tecnico felsineo avverte i suoi: “Loro con il dente avvelenato, sarà una partita molto tosta. bolognatoday.it
Inter-Bologna, Italiano: “La squadra è viva. Coi gol torneranno le vittorie” - Il mister: “In campionato abbiamo perso un po’ di terreno ma la classifica è ancora bella, possiamo mettere le cose a ... bologna.repubblica.it
Inter, Acerbi torna a disposizione per il Bologna. Darmian e Bonny verso il recupero - E' ripartita ieri la preparazione dell'Inter in vista del match contro il Bologna, il primo del 2026. tuttomercatoweb.com
LIVE ? Bologna – Inter: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto
Inter, destini opposti per Sommer e Akanji: il portiere ai saluti, l'ex City verso il riscatto - facebook.com facebook
#Inter, #Frattesi verso il #Fenerbahçe: ecco cosa manca. E #Calhanoglu… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.