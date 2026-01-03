Verso Inter-Bologna Italiano | Mi aspetto una grande prestazioni contro un top club

Il Bologna si prepara a affrontare l’Inter di Cristian Chivu, in una sfida valida per il campionato italiano. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, i rossoblù sono chiamati a una prova importante in un mese ricco di impegni, contro una delle squadre più competitive del torneo. La partita rappresenta un momento cruciale per il percorso stagionale e richiede attenzione e determinazione da parte di entrambe le formazioni.

Inter-Bologna, Italiano: “La squadra è viva. Coi gol torneranno le vittorie” - Il mister: “In campionato abbiamo perso un po’ di terreno ma la classifica è ancora bella, possiamo mettere le cose a ... bologna.repubblica.it

Inter, Acerbi torna a disposizione per il Bologna. Darmian e Bonny verso il recupero - E' ripartita ieri la preparazione dell'Inter in vista del match contro il Bologna, il primo del 2026. tuttomercatoweb.com

LIVE ? Bologna – Inter: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Inter, destini opposti per Sommer e Akanji: il portiere ai saluti, l'ex City verso il riscatto - facebook.com facebook

#Inter, #Frattesi verso il #Fenerbahçe: ecco cosa manca. E #Calhanoglu… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.