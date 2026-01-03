Verona minaccia di morte la ex con video Ai sui social | arrestato rumeno

Un uomo di 31 anni, romeno, è stato arrestato a Verona per aver minacciato di morte l'ex compagna attraverso video realizzati con l'intelligenza artificiale e condivisi sui social. L'arresto è avvenuto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L'episodio evidenzia le conseguenze delle condotte violente e persecutorie, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi e adeguati per tutela delle vittime.

Un 31enne romeno è finito in carcere a Verona per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell'ex compagna.

