Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se non avete potuto seguire l’ultima puntata di Verissimo, non preoccupatevi. In questa guida vi spieghiamo come e dove trovare la replica, sia in televisione che in streaming, in modo semplice e rapido. Restate aggiornati sulle modalità di visione per non perdere nessun dettaglio dell’appuntamento.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗 Leggi su Tutto.tv

