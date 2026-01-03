Venus ha compiuto 45 anni lo scorso giugno Williams sarà all’Australian Open | Poterci essere è meraviglioso

Lo scorso giugno, Venus Williams ha celebrato i suoi 45 anni, dimostrando ancora una volta la sua longevità nel tennis professionistico. La sua partecipazione all’Australian Open rappresenta un importante traguardo, confermando la sua presenza in uno dei tornei più prestigiosi e attestando la sua costante dedizione al sport. Dopo ventidue anni dalla prima finale a Melbourne, Venus continua a scrivere la propria storia, portando avanti una carriera ricca di successi e di significato.

Venus Williams sempre più eterna. Ventidue anni dopo la sua prima finale a Melbourne, la statunitense torna agli Australian Open e stabilisce un record. All’età di 45 anni, grazie alla wild card ricevuta, l’americana è diventata la donna più anziana a partecipare al torneo singolare del Grande Slam di apertura della stagione. Sarà nel tabellone principale di Melbourne per la prima volta dal 2021. "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di giocare il torneo durante l’estate australiana - ha confesso la tennista nata a Lynwood in California -. Ho così tanti ricordi meravigliosi lì e sono grata per l’opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

