VenezuelaTajani | nessun Sos da italiani

Secondo quanto comunicato, nessun cittadino italiano ha segnalato all’ambasciata di Caracas o al consolato di Maracaibo problemi relativi ai recenti raid notturni contro siti militari e infrastrutture in Venezuela. La situazione sembra, al momento, non coinvolgere direttamente la comunità italiana nel paese. Restano comunque monitorate eventuali evoluzioni e la disponibilità delle rappresentanze diplomatiche per assistenza.

11.10 Nessun connazionale ha contattato l'ambasciata italiana a Caracas o il consolato di Maracaibo per segnalare problemi legati ai raid notturni contro siti militari e infrastrutture in Venezuela. Così il ministro degli Esteri,Tajani,al Tg2. "A Caracas ci sono tantissimi italiani, ma al momento per loro la situazione è tranquilla, nessuno si è fatto vivo con ambasciata e consolato. Situazione molto tesa.Maduro chiama alla mobilitazione: cortei in piazza, tensioni nelle carceri. Ci preoccupano anche gli italiani detenuti, come Trentini". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Cisgiordania, 3 italiani pestati da coloni israeliani. Tajani: "Fermateli" Leggi anche: Nave da crociera in fiamme sul Nilo: a bordo sessanta italiani. “Tajani informato”

