Venezuelani d’Italia dopo l’arresto di Maduro Mariotto | ‘Ha distrutto il Paese’ gioia Mariana Rodriguez

L'arresto di Nicolás Maduro rappresenta un evento di grande rilevanza per la comunità venezuelana in Italia. Mariotto commenta l'episodio sottolineando come le azioni del leader abbiano avuto conseguenze profonde sul paese. La notizia ha suscitato emozioni contrastanti tra i venezuelani all’estero, riflettendo le complesse dinamiche politiche e sociali che coinvolgono la diaspora.

