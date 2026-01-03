Venezuelani d’Italia dopo l’arresto di Maduro Mariotto | ‘Ha distrutto il Paese’ gioia Mariana Rodriguez
L'arresto di Nicolás Maduro rappresenta un evento di grande rilevanza per la comunità venezuelana in Italia. Mariotto commenta l'episodio sottolineando come le azioni del leader abbiano avuto conseguenze profonde sul paese. La notizia ha suscitato emozioni contrastanti tra i venezuelani all’estero, riflettendo le complesse dinamiche politiche e sociali che coinvolgono la diaspora.
L’arresto di Maduro scuote la diaspora venezuelana. L’annuncio della cattura di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores ha avuto un impatto immediato non solo sul piano geopolitico, ma anche emotivo. In Italia, la comunità italo-venezuelana ha reagito con un misto di sollievo, speranza e prudenza. Dopo oltre vent’anni di chavismo, l’ipotesi di una svolta storica sembra improvvisamente concreta, anche se avvolta da molte incognite. Guillermo Mariotto: “Il governo Maduro è stata una disgrazia per il Venezuela”. Tra le voci più nette c’è quella di Guillermo Mariotto, stilista di origini italo-venezuelane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Venezuela, Mariotto e la fine di Maduro: “Ha distrutto il paese”
Leggi anche: Usa, "dimissioni di Maduro in cambio di insediamento di vice Rodriguez a capo di 'governo di transizione'": le indiscrezioni di funzionari venezuelani
Terra Nostra News. . La gioia dei venezuelani in tutto il mondo. In Italia, invece, abbiamo le vedove del dittatore. - facebook.com facebook
Non ho mai avuto alcuna simpatia per il regime di Maduro, che non rispetta i diritti umani e tiene in carcere dissidenti politici – tra cui alcuni italo-venezuelani – e cooperanti come l’italiano Alberto Trentini. Ma l’attacco odierno da parte degli Stati Uniti viola gra x.com
