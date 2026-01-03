Venezuela | Turchia ' a fianco di Caracas e del presidente Maduro'

La Turchia ha dichiarato il suo sostegno al Venezuela e al presidente Nicolás Maduro, in risposta alle tensioni e alle pressioni provenienti dagli Stati Uniti. Questa posizione riflette una volontà di cooperazione e solidarietà nei confronti di Caracas, sottolineando le relazioni diplomatiche tra i due paesi in un contesto di crescente complessità internazionale.

