Venezuela | Turchia ' a fianco di Caracas e del presidente Maduro'
La Turchia ha dichiarato il suo sostegno al Venezuela e al presidente Nicolás Maduro, in risposta alle tensioni e alle pressioni provenienti dagli Stati Uniti. Questa posizione riflette una volontà di cooperazione e solidarietà nei confronti di Caracas, sottolineando le relazioni diplomatiche tra i due paesi in un contesto di crescente complessità internazionale.
Ankara, 3 gen. (Adnkronos) - La Turchia è al fianco del Venezuela e del suo presidente, Nicolás Maduro, di fronte all'aggressione degli Stati Uniti contro il Paese. Lo ha dichiarato il consigliere capo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Cemil Ertem, dopo i raid Usa in Venezuela. 🔗 Leggi su Iltempo.it
