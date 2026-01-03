Venezuela Trump posta foto Maduro ammanettato su nave Usa | andrà a Guantanamo
Il presidente Donald Trump ha condiviso su Truth Social una foto di Nicolas Maduro, leader venezuelano, ammanettato a bordo della nave militare statunitense Iwo Jima. La scena suggerisce il trasferimento del dirigente venezuelano verso gli Stati Uniti, con possibili implicazioni sul piano geopolitico. Questa immagine ha attirato l’attenzione su sviluppi relativi alla situazione politica in Venezuela e alle relazioni tra i due paesi.
(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth Social una foto del leader venezuelano, Nicolas Maduro, scattata sulla nave militare statunitense Iwo Jima, diretto verso gli Stati Uniti. Maduro, catturato nella notte insieme alla moglie in un blitz delle forze speciali Usa a Caracas, è ammanettato e con la mano destra regge una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
