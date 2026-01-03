Venezuela Trump posta foto Maduro ammanettato su nave Usa | andrà a Guantanamo

Il presidente Donald Trump ha condiviso su Truth Social una foto di Nicolas Maduro, leader venezuelano, ammanettato a bordo della nave militare statunitense Iwo Jima. La scena suggerisce il trasferimento del dirigente venezuelano verso gli Stati Uniti, con possibili implicazioni sul piano geopolitico. Questa immagine ha attirato l’attenzione su sviluppi relativi alla situazione politica in Venezuela e alle relazioni tra i due paesi.

