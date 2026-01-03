Venezuela Trump | Operazione spettacolare non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l’operazione militare in Venezuela “spettacolare”, affermando che non si vedeva una simile azione dalla Seconda Guerra Mondiale. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, suscitando attenzione sul ruolo e le modalità dell’intervento statunitense nel paese sudamericano.
L'operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela è stata "spettacolare". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa da Mar-a-Lago. "La nostra potenza è schiacciante", ha aggiunto il tycoon. Secondo Trump l'operazione in Venezuela è stata di una forza tale che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Nell'operazione è stata utilizzata una "straordinaria potenza militare americana", ha affermato ancora il presidente Usa.
