Venezuela Trump | Operazione spettacolare non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l’operazione militare in Venezuela “spettacolare”, affermando che non si vedeva una simile azione dalla Seconda Guerra Mondiale. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, suscitando attenzione sul ruolo e le modalità dell’intervento statunitense nel paese sudamericano.

Trump: Attacco al Venezuela spettacolare, mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale - “Nell’ultima notte nella mia direzione le Forze Armate degli Stati Uniti hanno condotto una straordinaria operazione militare nella capitale del Venezuela. ilgiornale.it

Trump: "Operazione in Venezuela spettacolare. Ora governeremo noi fino alla transizione" - Leggi tutti i dettagli dell'operazione Usa in Venezuela per la cattura di Maduro: Donald Trump ha raccontato come è andata e che cosa succederà adesso. msn.com

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione militare di questa notte sul Venezuela in una conferenza stampa da Mar-a-Lago - facebook.com facebook

Trump: “Questa operazione in Venezuela è un avvertimento per tutti coloro che vorranno minacciare le vite e gli interessi dell’America”. Segui la diretta a questo link x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.