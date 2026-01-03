Venezuela Trump | Governeremo il Paese fino alla transizione pronti a nuovo attacco se necessario

Il Venezuela si trova al centro di una complessa dinamica internazionale, con Nicolas Maduro in viaggio verso gli Stati Uniti e sotto stretta sorveglianza. Nel frattempo, Donald Trump ha annunciato la volontà di governare il Paese fino alla transizione, lasciando aperta la possibilità di un nuovo intervento. Questi sviluppi evidenziano le tensioni e le strategie in atto per influenzare il futuro politico del Venezuela.

Mentre il leader del Venezuela, Nicolas Maduro e sua moglie sono in viaggio per fare una tappa a Guantanamo dove saranno trasferiti sotto la custodia dell’Fbi, per poi raggiungere New York, il presidente a stelle e strisce, Donald Trump, da Mar-a-Lago scandisce i motivi dell’operazione condotta nel Paese sudamericano nei confronti il suo leader. Ebbene, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino alla transizione, pronti a nuovo attacco se necessario” Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” Leggi anche: Trump sull’attacco in Venezuela: «Spettacolare, governeremo noi il Paese fino a nuove elezioni» – Il video Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. In diretta. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Venezuela, Trump: gestiremo il paese fino a quando ci sarà transizione sicura; Trump bombarda il Venezuela, cattura Maduro e mostra la sua foto in manette: “Usata forza mai vista dalla Seconda Guerra Mondiale”; Blitz Usa, catturato Maduro. Trump: governeremo il Venezuela per il tempo necessario, pronti a un secondo attacco LA DIRETTA. Attacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” - Il presidente USA annuncia l'intervento delle compagnie petrolifere americane dopo la cattura di Maduro nell'Operazione di Mezzanotte ... ilfattoquotidiano.it

Venezuela: Trump, resteremo e governeremo fino a transizione corretta e giusta - 'Porteremo avanti il Paese fino a quando non ci sara' una transizione sicura, corretta e in accordo ... ilsole24ore.com

Trump pronto a prendere il controllo del Venezuela: “Governeremo fino alla transizione e gestiremo il petrolio” - Trump annuncia che gli Usa governeranno il Venezuela fino a una transizione sicura e gestiranno anche il petrolio di Caracas. lanotiziagiornale.it

Trump says Venezuela land strikes “going to start,” Maduro condemns “fools in the north”

Conferenza stampa di Donald Trump dopo l'attacco al Venezuela in diretta: ______ Live Donald Trump's press conference after the attack on Venezuela: - facebook.com facebook

Trump attacca Venezuela e cattura Maduro, i Paesi che condannano l'operazione Usa x.com

