Venezuela Trump | governeremo fino a transizione se serve ripetiamo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a gestire la situazione in Venezuela fino a una transizione politica considerata corretta e stabile. Dopo l’attacco a Caracas e l’arresto di Nicolás Maduro, Trump ha ribadito la volontà di intervenire se necessario, sottolineando l’impegno degli Stati Uniti nel supportare un processo di cambiamento nel paese.

Roma, 3 gen. (askanews) – Gli Stati Uniti gestiranno il Venezuela finché non ci sarà una transizione giusta e appropriata, ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa dopo l’attacco a Caracas e la cattura del presidente Nicolás Maduro. “Vogliamo pace, libertà e giustizia per il grande popolo venezuelano”, ha affermato l’inquiilno della Casa Bianca, sottolineando che l’operazione è stata “una delle dimostrazioni di forza più efficaci e potenti nella storia degli Stati Uniti”. E ancora, “le persone qui dietro di me, noi gestiremo” la situazione nel Paese. Alle sue spalle, il segretari di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Peter egseth, il generale Dan Caine e il vice capo di gabinetto, il consigliere Dan Scavino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino alla transizione, pronti a nuovo attacco se necessario” Leggi anche: Trump: Governeremo Venezuela fino ad una transizione giusta. Vogliamo pace Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump: governeremo il Paese fino alla transizione; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump: governeremo il Paese fino alla transizione; Acquisti su Prysmian, Battaini vede un 2026 in crescita; Kate Middleton suona il piano con Charlotte: Grazie per ogni gesto di cura silenzioso e generoso. Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela - Governeremo fino a quando non sarà possibile assicurare una transizione sicura, vogliamo pace e stabilità. rtl.it

Trump: Governeremo Venezuela fino ad una transizione giusta. Vogliamo pace - "Governeremo il Venezuela finché non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, giusta, adeguata e giudiziosa. ilgiornale.it

Trump: "Operazione in Venezuela spettacolare. Ora governeremo noi fino alla transizione" - Leggi tutti i dettagli dell'operazione Usa in Venezuela per la cattura di Maduro: Donald Trump ha raccontato come è andata e che cosa succederà adesso. msn.com

L’offensiva di Trump ha travolto il Venezuela, ma dietro il blitz militare e le accuse di narcotraffico potrebbe celarsi l’interesse per le riserve petrolifere e il coltan, un minerale raro e vitale per il primato tecnologico globale. - facebook.com facebook

== Venezuela: Trump, Machado non ha sostegno del Paese = (AGI) - Roma, 3 gen. - "Penso che sarebbe molto difficile per lei essere il leader. Non ha il sostegno o il rispetto del Paese. E' una persona carina ma non ha il rispetto del Paese" x.com

