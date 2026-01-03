Venezuela Trump | Gestiremo il paese fino a quando ci sarà transizione sicura

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a gestire il Venezuela fino a garantire una transizione sicura e ordinata. La sua dichiarazione sottolinea l'impegno a supportare un passaggio di potere stabile e rispettoso delle procedure, evidenziando l'importanza di una transizione giudiziosa per il futuro del paese.

"Continueremo a gestire il Paese fino a quando non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa da Mar-a-Lago, parlando del raid su Caracas. "Non possiamo rischiare che altri prendano controllo paese. Vogliamo pace, libertà e giustizia per il grande popolo del Venezuela", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

Trump: "Maduro e la moglie ora affrontano la giustizia Usa, gestiremo noi il Venezuela". Meloni: "Intervento legittimo". Schlein: "Diritto internazionale violato" - Alle tensioni ancora aperte in Ucraina e alla fragile tregua in Medio Oriente si aggiunge ora un nuovo, delicatissimo fronte. affaritaliani.it

Venezuela, Trump sull’attacco Usa: «Assalto spettacolare, come non se ne vedevano dalla Seconda guerra mondiale» - Lago del presidente americano: «Gestiremo il Paese in attesa di una transizione sicura», nessuna vittima statunitense e la minaccia di un nuovo blitz «ancora più forte» se ne ... cosenzachannel.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione militare di questa notte sul Venezuela in una conferenza stampa da Mar-a-Lago - facebook.com facebook

Trump: “Questa operazione in Venezuela è un avvertimento per tutti coloro che vorranno minacciare le vite e gli interessi dell’America”. Segui la diretta a questo link x.com

