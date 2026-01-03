Venezuela Trump | Gestiremo il paese fino a quando ci sarà transizione sicura

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a gestire il Venezuela fino a garantire una transizione sicura e ordinata. La sua dichiarazione sottolinea l'impegno a supportare un passaggio di potere stabile e rispettoso delle procedure, evidenziando l'importanza di una transizione giudiziosa per il futuro del paese.

“Continueremo a gestire il Paese fino a quando non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa da Mar-a-Lago, parlando del raid su Caracas. “Non possiamo rischiare che altri prendano controllo paese. Vogliamo pace, libertà e giustizia per il grande popolo del Venezuela”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

