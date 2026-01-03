Venezuela Trump | Attacco mai visto dalla II guerra mondiale governeremo fino a transizione

Il presidente Donald Trump ha annunciato a Mar-a-Lago la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, definendo l’operazione come un attacco senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale. Trump ha dichiarato che il governo statunitense continuerà a governare fino al completamento della transizione politica in Venezuela. La notizia segnala un momento importante nelle relazioni internazionali e nelle dinamiche politiche della regione.

Venezuela, Trump: "Attacco mai visto dalla II guerra mondiale, governeremo fino a transizione" - Lago in Florida, il presidente americano ha rivelato i dettagli dell'operazione che ha portato alla cattura di Maduro ... msn.com

Trump: "Operazione in Venezuela spettacolare. Ora governeremo noi fino alla transizione" - Leggi tutti i dettagli dell'operazione Usa in Venezuela per la cattura di Maduro: Donald Trump ha raccontato come è andata e che cosa succederà adesso. msn.com

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione militare di questa notte sul Venezuela in una conferenza stampa da Mar-a-Lago - facebook.com facebook

Trump: “Questa operazione in Venezuela è un avvertimento per tutti coloro che vorranno minacciare le vite e gli interessi dell’America”. Segui la diretta a questo link x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.