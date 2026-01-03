Venezuela Trump | Attacco mai visto dalla II guerra mondiale governeremo fino a transizione
Il presidente Donald Trump ha annunciato a Mar-a-Lago la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, definendo l’operazione come un attacco senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale. Trump ha dichiarato che il governo statunitense continuerà a governare fino al completamento della transizione politica in Venezuela. La notizia segnala un momento importante nelle relazioni internazionali e nelle dinamiche politiche della regione.
(Adnkronos) – Davanti a un piccolo gruppo di giornalisti, nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, il presidente Donald Trump ha rivelato i dettagli dell’operazione che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. Un’azione eccezionale, secondo il presidente, in quella che è stata una dimostrazione storica della capacità militare di Washington e delle sue . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
